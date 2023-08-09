В Мурманске пройдёт игра — полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников и студентов из Северо-Западного федерального округа

Конкурс реализуется с 2020 года в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», является флагманским проектом Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» и самым масштабным конкурсом для школьников и студентов среднего профессионального образования в России, который входит в линейку проектов АНО «Россия – страна возможностей».

В период с 25 по 30 августа в Заполярье соберутся более 800 ребят со всех регионов Северо-Запада, чтобы сразиться за возможность попасть в суперфинал.

Победители конкурса смогут выиграть денежные призы, поездки по уникальным маршрутам России, путевки в международный детский центр «Артек» а также пройти стажировку в крупнейших российских компаниях-партнерах конкурса, сообщает комитет молодежной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru