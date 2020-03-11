В Мурманске пройдёт «Кубок Арктики»

Сегодня в администрации города Мурманска состоялся брифинг с участием главы муниципального образования город Мурманск Андрея Сысоева и главы администрации города Мурманска Евгения Никоры, посвященный проведению международного турнира по интеллектуальным играм «Кубок Арктики».

14 и 15 марта в Мурманске состоится IV открытый международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики».

– За звание победителя сразится 51 команда из Белорусии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии и России, – рассказал Евгений Никора. – Турнир пройдёт в зале гостинично-делового центра «Арктика».

Для участников будут организованы не только турниры по играм «Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?», но и мастер-класс от знатока телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», обладателя Малой Хрустальной Совы Андрея Супрановича.

Организаторами встречи выступают комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, ООО «Телекомпания «Игра-ТВ» и МАУ МП «Объединение молодежных центров».

– Развитие интеллектуальных игр в городе Мурманске берет свое начало в 2000 году, – отметил Андрей Сысоев. – Напомню, что в ноябре 2019 года в столице Заполярья впервые прошел Чемпионат мира по «Брейн-рингу». Для города это тоже очень важно, благодаря нашим всесторонне развитым ребятам Мурманск получил признание и на мировом уровне. Это результат системной молодежной политики. Успехи наших команд «Что? Где? Когда?» и КВН доказывают, что мурманская молодежь занимается, действительно, полезным делом.

Учитывая неблагополучную ситуацию, связанную с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР), организаторами турнира решено принять противоэпидемические меры.