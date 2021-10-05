В Мурманске пройдёт Кубок России по пауэрлифтингу

С 17 по 22 октября на базе Легкоатлетического манежа в мурманском спорткомплексе «Долина Уюта» пройдёт Кубок России по пауэрлифтингу. Спортсмены будут соревноваться в дисциплинах «троеборье» и «троеборье классическое».

Впервые на соревнования по пауэрлифтингу всероссийского уровня в Мурманск приедут более 250 сильнейших спортсменов России из 40 регионов и 70 городов – от Камчатки до Крыма. Среди них 3 заслуженных мастера спорта, 22 мастера спорта России международного класса и 82 мастера спорта.

Парад участников состоится 18 октября в 18 часов. Каждый день соревнований будут завершаться награждением победителей и призеров.

Как сообщает региональное Министерство спорта, Мурманская область готовилась принимать соревнования после успешного проведения в декабре 2018 года Чемпионата Северо-Западного федерального округа по пауэрлифтингу, тогда заполярные спортсмены заняли командное первое место.