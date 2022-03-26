В Мурманске пройдёт областной слёт добровольцев

26 марта в 13.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоится областное мероприятие «Я доброволец». Слёт добровольческого актива региона соберет более 100 волонтёров.

В числе спикеров мероприятия – Егор Балев (г. Москва), победитель проекта «Россия – страна возможностей» в номинации «Топблог»; Инна Воронова (г. Мурманск) – практический психолог, экспертный член Межрегиональной общественной организации «Развитие психологической помощи» (МОО РПП); Олеся Францискевич (ЗАТО г. Североморск) – общественный деятель, член Союза журналистов России, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.

В рамках слёта запланированы интенсив ««Личный бренд добровольца», семинар «Добровольчество: от личного вклада к коллективному труду», а также тренинг по профилактике эмоционального выгорания. Вечер завершит концерт.

Организатор областного слета добровольцев – Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодежных движений при участии Мурманского областного дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. Мероприятие направлено на развитие волонтерского движения, создание новых добровольческих команд и вовлечение молодёжи в социальную практику региона, сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области.