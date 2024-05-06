В Мурманске пройдёт очный отбор в юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета

Мурманск станет одним из городов России, в которых пройдёт национальный отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Коллектив был основан в 2012 году известным российским музыкантом и дирижёром, народным артистом СССР Юрием Башметом.

Отборочные туры проходят во всех федеральных округах раз в два года, в прослушиваниях принимают участие как студенты ведущих музыкальных институтов, так и ученики детских музыкальных школ, школ искусств и музыкальных училищ. За время существования оркестр дал десятки концертов на ведущих площадках страны, выступил в 9 странах мира, принимал участие в церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр и церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России и подготовил большое количество профессиональных музыкантов, помогая юным исполнителям получить бесценный опыт в действующем гастролирующем профессиональном коллективе.

Прослушивания первого этапа сезонов 2024-2026 годов стартовали в апреле. 17 мая проявить себя в очных прослушиваниях смогут юные таланты Кольского Заполярья – прослушивание пройдёт в Мурманской областной филармонии. Для участия в отборе необходимо подать заявку и заполнить анкету на официальном сайте.

Как сообщает региональное Министерство культуры, с 2022 года в Мурманской области также работает центр «Юный Башмет – молодым дарованиям России». За время существования центра в регионе проведён десяти мастер-классов ведущих музыкантов и преподавателей крупнейших музыкальных образовательных учреждений страны. Ежегодно участниками образовательных сессий становятся порядка 500 юных талантов и их преподавателей из разных уголков Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru