В Мурманске пройдёт первенство России по универсальному бою

В Легкоатлетическом манеже Мурманска с 13 по 17 марта состоится первенство России по универсальному бою. Столь значимое спортивное событие проведут в Мурманске впервые. К участию в личных видах программы допускаются юноши и девушки 12-13 лет, юноши и девушки 14-15 лет. Соревнования пройдут по спортивным дисциплинам «лайт-весовая категория» и «весовая категория».

К участию заявились более 300 спортсменов из 38 регионов, также в числе участников спортсмены из Луганска – новой территории Российской Федерации.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, 13 марта в 13.00 состоится торжественная церемония открытия, на которой с показательным номером выступят заполярные гимнастки. Сами соревнования начнутся 13 марта в 10.00 с предварительных поединков в дисциплине «лайт-весовая категория». 14 марта с 10.00 –финальные поединки данной дисциплины, а в 18:00 пройдёт награждение победителей и призёров. Состязаться в дисциплине «весовая категория» спортсменам предстоит 15, 16 и 17 марта с 10.00. Наградят сильнейших данной дисциплины 17 марта в 17.00.

Универсальный бой многогранный вид спорта, сочетающий в себе сразу несколько видов деятельности: ударные виды спорта и борьбу, метание ножей, стрельбу и преодоление барьеров.

Фото: https://gov-murman.ru