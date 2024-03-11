Бизнес набирает персонал: мурманские работодатели увеличили число новых вакансий на 20%Вступает в силу приказ Минстроя, предусматривающий новое основание прекращения действия лицензии на управление многоквартирными домами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.03.24 17:00

В Мурманске пройдёт первенство России по универсальному бою

В Легкоатлетическом манеже Мурманска с 13 по 17 марта состоится первенство России по универсальному бою. Столь значимое спортивное событие проведут в Мурманске впервые. К участию в личных видах программы допускаются юноши и девушки 12-13 лет, юноши и девушки 14-15 лет. Соревнования пройдут по спортивным дисциплинам «лайт-весовая категория» и «весовая категория».

К участию заявились более 300 спортсменов из 38 регионов, также в числе участников спортсмены из Луганска – новой территории Российской Федерации.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, 13 марта в 13.00 состоится торжественная церемония открытия, на которой с показательным номером выступят заполярные гимнастки. Сами соревнования начнутся 13 марта в 10.00 с предварительных поединков в дисциплине «лайт-весовая категория». 14 марта с 10.00 –финальные поединки данной дисциплины, а в 18:00 пройдёт награждение победителей и призёров. Состязаться в дисциплине «весовая категория» спортсменам предстоит 15, 16 и 17 марта с 10.00. Наградят сильнейших данной дисциплины 17 марта в 17.00.

Универсальный бой многогранный вид спорта, сочетающий в себе сразу несколько видов деятельности: ударные виды спорта и борьбу, метание ножей, стрельбу и преодоление барьеров.  

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в эпоху перемен: каким будет 2024 год и с чем столкнутся работодатели и бизнес
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В России стоимость товаров из потребительской корзины за год увеличилась от 4 до 52 процентов-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 26 копеек, доллар теряет 12 копеек-PRO Энергетику (18+)На гидроэлектростанции «Нива ГЭС-3» завершён капитальный ремонт гидроагрегата №2-PRO ЖКХ (18+)Вступает в силу приказ Минстроя, предусматривающий новое основание прекращения действия лицензии на управление многоквартирными домами-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика