В Мурманске пройдёт региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер»

Ежегодно его организует Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели».

«Строительная отрасль в Мурманской области держит уверенный курс на развитие даже в это непростое для страны время. В регионе реализуется немало интересных и уникальных проектов, возрождается жилищное строительство, и правительство области заинтересовано в привлечении в отрасль новых квалифицированных кадров. Участие в национальном конкурсе - это уникальная возможность показать своё мастерство не только на уровне региона, но и случае успеха – на уровне всей страны. Уверена, что среди сотрудников подрядных организаций Заполярья есть достойные представители своей профессии», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

В этом году региональный этап конкурса традиционно пройдёт на базе Мурманского строительного колледж им. Н.Е. Момота 27 мая.

По итогам конкурса будут выбраны победители в четырёх номинациях: «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций».

В конкурсе могут принимать участие как граждане Российской Федерации и иностранные граждане в возрасте от 18 лет, осуществляющие свою деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, а также обучающиеся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях по специальностям в области строительства. Региональный этап конкурса включает в себя теоретическую и практическую части.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, теоретическая часть проходит в виде тестирования, а практическая состоит из выполнения конкурсных заданий по номинациям. Победители первого этапа получат возможность принять участие во втором этапе, который состоится в Москве.

Заявки принимаются на электронную почту: sro-sozidately@yandex.ru,  sro-sozidately@сро-51.рф

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566397/#&gid=1&pid=1

