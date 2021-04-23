В Мурманске пройдёт региональный этап национального конкурса «Строймастер – 2021»

В Мурманске пройдёт региональный этап национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер – 2021» среди рабочих строительных профессий. Ежегодно при поддержке министерства строительства Мурманской области его организует Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели».

«Без людей рабочих профессий не будет построен ни один объект. Такие конкурсы повышают престиж их специальностей, стимулируют к совершенствованию навыков», – отметил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандруский.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучший штукатур», «Лучший каменщик» и «Лучший сварщик». Претендентам на победу необходимо будет выполнить теоретическое задание, ответив за 30 минут на 20 вопросов, и практическое, за 4 часа организовав рабочее место и выполнив качественно и рационально задание. Победители регионального этапа конкурса профессионального мастерства представят Мурманскую область на Северо-Западе.

Принять участие в испытании могут граждане Российской Федерации старше 18 лет, специалисты и рабочие строительных профессий организаций строительного комплекса независимо от форм собственности, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на территории Мурманской области.

Заявки принимают до 24 мая по адресу: 183052, г.Мурманск, Прибрежная автодорога, 17 или по электронной почте: sro-sozidately@yandex.ru, sro-sozidately@сро-51.рф.

Конкурс пройдёт 27 мая на базе Мурманского областного строительного колледжа им. Н.Е. Момота.