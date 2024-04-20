В Мурманске пройдёт семейное мероприятие «Будь здоров!»

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с Региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры – медики» Мурманской области приглашают всех желающих принять участие в семейном мероприятии, приуроченному к Всероссийской акции «Будь здоров!».

Каждый желающий может измерить артериальное давление, провести пульсоксиметрию, определить уровень холестерина и глюкозы крови экспресс-методом, измерить вес с расчётом индекса массы тела.

Мероприятие пройдёт в воскресенье, 21 апреля с 11.00 до 14.00 в торгово-развлекательном комплексе по адресу: г. Мурманск, ул. Рогозерская 4 (2-й этаж).

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, для детей и взрослых проведут мастер-класс «Создай здоровую тарелку».

Фото: https://gov-murman.ru