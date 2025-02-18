В Мурманске пройдёт семинар для предпринимателей по фотографии

4 марта в 11.00 в Центре «Мой бизнес» состоится семинар на тему: «Важность фотографии для развития личного бренда и бизнеса», где расскажут о том, как презентовать себя в социальных сетях и сделать бренд узнаваемым.

Визуальный контент играет значимую роль в интернет-маркетинге, поскольку он помогает привлечь внимание клиента и вызвать их интерес к продукту или услуге.

Спикер семинара – профессиональный фотограф, победительница регионального этапа конкурса «Мама-предприниматель» 2024 года, автор проекта «На Севере – замечай» Наталья Могилевская расскажет участникам о важных аспектах использования фотографии в бизнесе, чтобы достичь маркетинговых целей, о выборе фотографа и подготовке к съемке, разберёт неочевидные ошибки, которые допускают предприниматели при ведении соцсетей.

Мероприятие будет полезно начинающим и действующим предпринимателям, а также тем, кто только планирует открыть своё дело.

Участие бесплатное, регистрация обязательна по ссылке: https://vk.com/app6013442_-144826549?form_id=14#form_id=14

Семинар стартует 4 марта в 11.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж, Центр «Мой бизнес». Очно, без возможности подключения к трансляции).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/