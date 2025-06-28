В Мурманске пройдёт семинар для предпринимателей по созданию контента для соцсетей

Представителей бизнеса приглашают на практический семинар «Предприниматель в кадре: как создавать контент уверенно и эффективно».

Спикер – профессиональный фотограф, создатель курса по мобильной фотографии «Проявись», автор серии фотомарафонов «Топовые фото без фотографа» Екатерина Рудак поделится с участниками практическими советами создания эффективного контента.

«Участники семинара получат не просто теорию, а конкретные, применимые сразу после встречи инструменты для развития уверенности перед камерой. Разберут все ключевые аспекты создания контента предпринимателя – от технических нюансов до работы с внутренними ограничениями», – отмечает заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Наталья Полуянова.

Семинар будет полезен начинающим и действующим предпринимателям, тем, кто планирует открыть свой бизнес, а также всем, кто активно продвигает свое дело или личный бренд через социальные сети.

Участие бесплатное, регистрация обязательна по ссылке.

Семинар пройдёт 3 июля в 11.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж), Центр «Мой бизнес» (очно, без возможности подключения к трансляции).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548669/#&gid=1&pid=1