В Мурманске пройдёт семинар для предпринимателей по созданию личного бренда и его упаковке в социальных сетях

10 марта в 11.00 в Центре «Мой бизнес» состоится семинар на тему: «Я есть бренд: раскрытие личности предпринимателя в социальных сетях», где расскажут о том, как раскрыть свою личность и создать уникальный бренд в социальных сетях, особое внимание будет уделено запуску блога с нуля.

Оформление группы или сообщества в социальных сетях играет важную роль в общем имидже бренда и помогает привлечь внимание пользователя, расположить к дальнейшему знакомству с товарами или услугами. За это и отвечает упаковка профиля.

Спикер семинара – владелец бизнес-студии «Эфир», эксперт по упаковке социальных сетей Анна Штурко расскажет о том, как личный бренд помогает в продвижении бизнеса, какие смыслы и эмоции транслировать через соцсети и для чего доносить до аудитории свои ценности и уникальность.

Участники семинара получат конкретные инструменты для привлечения и удержания аудитории, навыки самопрезентации, которые помогут быть уверенным в себе, готовую основу для контент-стратегии личного бренда. Участие бесплатное, регистрация обязательна по ссылке.

Семинар стартует 10 марта в 11.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж, Центр «Мой бизнес». Очно, без возможности подключения к трансляции).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/