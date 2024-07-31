В Мурманске пройдёт семинар на тему: «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков»

14 августа в 11.00 АО «Корпорация «МСП» совместно с крупнейшими заказчиками при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области проведёт семинар на тему «Участие субъектов МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков по федеральному закону №223-ФЗ, программа «выращивания» поставщиков, в том числе с использованием механизма заключения «офсетных» договоров».

На семинаре будут освещены основные аспекты законодательства в сфере закупок, эксперты ответят на вопросы участия в закупках крупнейших государственных корпораций, а также будет уделено внимание сложностям, возникающим на практике при осуществлении закупок.

Место проведения: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 5. Центр управления регионом. Начало регистрации в 10.30.

Участие бесплатное, количество мест ограничено.

Для участия в семинаре требуется предварительная регистрация по ссылке: https://xn----7sbomtdetgei.xn--p1ai/murmansk2024

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».