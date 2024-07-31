Волонтёров приглашают на уборку «пластиковой бухты» вблизи посёлка СафоновоАндрей Чибис, зарегистрированный на выборы губернатора Мурманской области, представил список кандидатов в сенаторы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.07.24 17:00

В Мурманске пройдёт семинар на тему: «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков»

14 августа в 11.00 АО «Корпорация «МСП» совместно с крупнейшими заказчиками при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области проведёт семинар на тему «Участие субъектов МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков по федеральному закону №223-ФЗ, программа «выращивания» поставщиков, в том числе с использованием механизма заключения «офсетных» договоров».

На семинаре будут освещены основные аспекты законодательства в сфере закупок, эксперты ответят на вопросы участия в закупках крупнейших государственных корпораций, а также будет уделено внимание сложностям, возникающим на практике при осуществлении закупок.

Место проведения: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 5. Центр управления регионом. Начало регистрации в 10.30.

Участие бесплатное, количество мест ограничено.

Для участия в семинаре требуется предварительная регистрация по ссылке: https://xn----7sbomtdetgei.xn--p1ai/murmansk2024

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область вошла в топ регионов России по перспективности трудоустройства в III квартале 2024 года по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Владимир
26.07.24 21:32
В Североморске тишь и гладь! Никаких домов и в помине никто уже не ремонтирует...Давным-давно...Может, только на бумагах? Отмывают денежки...
Комментарий к новости:Погода способствует: в Мурманске активно идёт ремонт жилых домов
Анна
26.07.24 19:35
Моя дочка может задать по-настоящему неудобный вопрос Николаю: где папа? Но он не хочет с ней разговаривать.
Комментарий к новости:Первоклашки задают трудные вопросы пожарным
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как оспорить увольнение «по статье»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа. (12+)01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа. (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманский регоператор пока разъясняет и предупреждает должников…-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 22 копейки, а доллар потерял 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 июля-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Минобороны России планирует обязать судовладельцев ежемесячно подавать в ВС России сведения об изменении регистрации судна
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика