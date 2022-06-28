В Мурманске пройдёт стратегическая сессия «Цифровая прокачка здравоохранения»

С 30 июня по 1 июля в Мурманске в целях реализации поручения Президента России по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере пройдёт стратегическая сессия «Цифровая прокачка здравоохранения».

В рамках мероприятия региональные специалисты из сферы здравоохранения совместно с коллегами из других регионов, представителями профильных коммерческих компаний будут знакомиться с наиболее успешными практиками внедрения цифровых технологий, а также совместно вырабатывать пути решения наиболее острых проблем по обеспечению развития цифровизации в отрасли.

Проведение мероприятия позволит обеспечить формирование повестки развития цифровой экономики в Мурманской области на основе федеральной повестки цифрового развития с учетом ведущих российских технологических решений и лучших региональных практик; формирование запроса региона на новые цифровые решения в интересах цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики, социальной сферы, государственного и муниципального управления; формирование предложений от цифрового бизнеса для реализации новых цифровых проектов, в т.ч. по моделям государственно-частного партнерства, взаимодействия и сервисным моделям.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, мероприятие осуществляется в рамках сотрудничества между правительством Мурманской области и Автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика», входящей в систему государственного управления одноименной национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации».

Ранее цифровые прокачки различных отраслей экономики и социальной сферы прошли более чем в тридцати регионах Российской Федерации.