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Мурманская область. Арктика (16+)03.11.22 16:00

В Мурманске пройдёт стратегическая сессия по развитию студенческих проектов

9 и 10 ноября в Мурманске пройдёт стратегическая сессия по развитию студенческих проектов. Её организует комитет молодёжной политики Мурманской области в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

В первый день в Центре управления регионом участники рассмотрят значимые вопросы развития сообществ: цели, ценности, идентичность, определение успеха, бренд сообщества, как в него вступают и выходят, совместный опыт, ритуалы, контент, правила, роли, управление сообществом, взаимодействие участников и каналы коммуникации. Сессию проведет тренер Юлия Приказчикова: кандидат филологических наук, руководитель проекта профизвестность.рф, фасилитатор, модератор стратегических коммуникаций.

Обсуждение будет проходить в группах по основным направлениям студенческих объединений: студенческое самоуправление в учебном заведении и общежитии; волонтёрство; спортивное; военно-патриотическое; эстетическое; адаптация первокурсников; профессиональное (научное).

В результате сессии участники сформируют матрицу, в которой будут ответы по основным вопросам развития сообщества по выбранному направлению. Эту матрицу руководители студенческих объединений могут актуализировать со своими участниками и сделать свое сообщество живым.

Во второй день в онлайн формате с участниками будет работать Ольга Подковыркина (ЯНАО), директор Арктического центра добровольчества, Ямало-Ненецкий автономный округ, член Совета Ассоциации волонтёрских центров. В рамках сессии разберут информационную открытость как инструмент развития сообщества (привлечение участников, партнеров, формирование сильного бренда); анализ и работу со стейкхолдерами; создание востребованных проектов и способы получить поддержку в их реализации.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, для участия в стратегической сессии необходимо в срок до 14.00 часов 7 ноября 2022 года заполнить форму заявки.


Фото: https://gov-murman.ru

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