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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.22 08:45

В Мурманске пройдёт торжественное мероприятие к Международному дню семьи

15 мая в большом зале Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областное праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню семьи. В торжественной обстановке заполярным семьям будут вручены награды.

Три многодетные мамы будут награждены Почётным знаком Мурманской области «Материнская слава» за заслуги в укреплении института семьи, достойное воспитание детей и большой личный вклад в развитие лучших семейных традиций. Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

За достойное выполнение родительского долга 18 семьям, проживающим на территории региона, будут вручены Памятные адреса губернатора Мурманской области.

Две многодетные семьи будут отмечены Благодарственными письмами Мурманской областной Думы. Одной многодетной маме планируется вручение Благодарственного письма Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, на праздничном мероприятии будут представлены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», 9 победителей которого будут награждены Благодарственными письмами губернатора.

После церемонии для гостей праздничного мероприятия состоится гала-концерт Межрегионального фестиваля-конкурса семейного творчества «Полярные звёзды».

Фото: https://vk.com/semiy51?z=photo-178993200_457239429%2Fwall-50203777_1372

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