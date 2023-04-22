В Мурманске пройдёт торжественный митинг в рамках патриотического проекта «НАША ВЕЛИКАЯ РОДИНА»

24 апреля в 16.00 на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» состоится торжественный митинг, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

24 апреля в 16.00 на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» состоится торжественный митинг, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Его инициаторы — участники масштабной международной акции — марш-эстафеты в рамках Союзного антифашистского патриотического проекта «НАША ВЕЛИКАЯ РОДИНА». Патриотическая эстафета проходит через 100 городов, расположенных на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана, Абхазии, Южной Осетии. Главным символом проекта является масштабная копия Знамени Победы, площадь которого составляет 200 кв. метров.

Как сообщает наша-родина.рус, в условиях развернувшейся вооруженной борьбы Российской Федерации с наследниками нацистских идей и русофобских, антисоветских доктрин на Украине, сохранению исторической памяти о государственно-политическом единстве многонационального советского народа, сокрушившего нацистскую Германию и спасшего мир от угрозы фашистского порабощения в ходе Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., – призван способствовать Союзный общественно-патриотический проект «НАША ВЕЛИКАЯ РОДИНА».

В своей идейной и практической основе, союзный общественно-патриотический проект нацелен, прежде всего, на формирование патриотических чувств в сознании молодого поколения наших сограждан и соотечественников, на укрепление сплоченности народов Российской Федерации, Союзного государства России и Белоруссии – в условиях новых геополитических и военно-политических вызовов, встающих на современном этапе перед нашей Великой Родиной, нашим многонациональным Отечеством, границы которого исторически простираются от Бреста – до Владивостока, от Севастополя – до северных ледовитых морей.

Марш-эстафета проходит в период с 17 марта по 9 мая 2023 года. В Мурманск команда приедет 24 апреля.