В Мурманске пройдёт традиционный турнир «Чистые игры»

6 июня с 16.00 до 18.00 в районе озера Ледовое состоится ежегодный турнир «Чистые игры. Мурманск».

«Чистые игры» — это экологический квест в формате командных соревнований, направленный на экологическое просвещение, развитие экокультуры населения и очистку природных территорий.

Как сообщает администрация города Мурманска, северяне будут собирать мусор на открытой местности в формате стратегических командных действий, участвовать в экологических конкурсах и заданиях.

Победу одержит команда, которая за наименьшее время наберет наибольшее количество баллов. Команды из трёх человек, включая капитана, могут зарегистрироваться до 3 июня 2024 года по ссылке https://clck.ru/3Ad3pp.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27406&page=1