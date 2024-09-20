В Мурманске пройдёт туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market»

29 сентября с 12.00 до 19.00 в ТРК «Plazma» пройдёт традиционная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market», приуроченная ко Дню туризма.

В мероприятии примут участие аттестованные гиды-экскурсоводы, региональные туроператоры и представители туриндустрии: «Моя Арктика», «Визит Мурманск», «Arctic Sup», «Дыхание севера» и «Хочу на Север», которые расскажут гостям о том, как отдохнуть на Кольском полуострове, о возможных видах туризма и скидках для жителей региона.

Представители туристических комплексов и средств размещения: загородный отель «Резиденция Северное Сияние», «Лапландская деревня», «Легенды Севера», парк активного отдыха «Северное Сияние» презентуют гостям свои объекты и расскажут, как провести яркие и незабываемые выходные в Мурманской области, а также о привилегиях и скидках для северян.

В рамках мероприятия пройдут различные мастер-классы, во время которых гости смогут создать панно «Северное сияние» с помощью гвоздей и ниток, сплести саамский сувенир, расписать гипсового кита, нанести свой узор на пряник или сплести ловца снов.

С концертной программой выступят народные самодеятельные коллективы: фольклорный ансамбль «Беломорье» и клуб авторской песни «Пять углов».

Также, во время выставки, пройдут увлекательные лекции от представителей туриндустрии.

Традиционно в течение дня состоятся два розыгрыша с призами от партнеров мероприятия. Среди подарков сертификаты на экскурсии и туры, на проживание в гостиничных домиках, сувениры кольских мастеров и многое другое.

Как сообщает туристский информационный центр Мурманской области, во время мероприятия пройдёт турнир по настольной игре «Поймай северное сияние». Победитель получит игру в подарок.

К участию в выставке приглашены и региональные мастера-победители, и призеры конкурса «Сувенир Года. Арктика», у которых можно будет приобрести уникальную сувенирную продукцию с тематикой региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/