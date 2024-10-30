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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.24 15:30

В Мурманске пройдёт V Международная научно-практическая конференция «Безопасность арктических рубежей: экология, история, образы будущего»

30–31 октября в Мурманском морском биологическом институте Российской академии наук (ММБИ РАН) в г. Мурманске состоится V Международная научно-практическая конференция «Безопасность арктических рубежей: экология, история, образы будущего». Мурманское областное отделение РГО выступает оператором мероприятия. Соорганизаторы конференции: ММБИ РАН, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Первая конференция прошла в октябре 2020 года в Мурманске и вызвала огромный интерес у российских и зарубежных участников. Вторая конференция состоялась в 2021 году на базе ФИЦ КНЦ РАН в Апатитах, третья конференция прошла в 2022 году на базе МГТУ, а четвертая конференция работала в Полярном геофизическом институте в Мурманске. В работе конференций принимали участие спикеры из России, КНР, Норвегии, Финляндии, США, Индии в том числе, представители ММБИ РАН, КНЦ РАН, МАГУ, Института полярных исследований Китая, Норвежской поморской академии, Партизанского музея в Киберге, норвежской исследовательской компании «Акваплан нива», Арктического университета Норвегии, ряда экологических организаций и др. 

К участию в конференции приглашены представители научных, образовательных, общественных, коммерческих организаций, учреждений культуры и искусства из России, Норвегии, Китая и других приарктических стран.

Пятая юбилейная конференция приурочена к 80-летней годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения советскими войсками территории Северной Норвегии. В числе спикеров заявлены представители Мурманского областного отделения РГО, ММБИ РАН, КНЦ РАН, Северного флота, ВНИИОкеангеология, «Росатомфлота», Института полярных исследований Китая и др.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, мероприятие пройдёт в смешанном очно-дистанционном формате с одновременной трансляцией и размещением записи на общедоступных видеохостингах «YouTub» и «RuTub». Интернет-трансляция мероприятия будет осуществляться с синхронным переводом на русский и английский языки.

Конференция откроется 30 октября в 10 часов в конференц-зале ММБИ РАН по адресу: г. Мурманск, ул. Владимирская, 17.

 

Фото (Мурманское областное отделение Русского географического общества / Александр ГЛУХОВ): https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

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Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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