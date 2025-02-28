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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.25 08:45

В Мурманске пройдёт VI туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market»

1 марта 2025 года в торгово-развлекательном центре «Plazma» состоится VI туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market». С 12.00 до 19.00 жителей и гостей города ждёт насыщенная программа, которая расскажет о новых возможностях для отдыха и путешествий по Кольскому полуострову.

На выставке соберутся аттестованные гиды-экскурсоводы, представители региональных туроператоров и объектов туристической индустрии, среди которых: «Понаехали», «Лаппи-Тур», «Визит Мурманск», «Сап-Север», «Дыхание Севера» и «Хочу на север». Они представят разнообразные виды туризма, поделятся секретами комфортного отдыха и предложат эксклюзивные скидки для жителей региона.

Представители загородных отелей «Резиденция Северное Сияние» и «Лапландская деревня» расскажут о том, как провести яркие выходные в Мурманской области. Также будут представлены специальные предложения и привилегии для северян.

Эксперты из туристической отрасли и Кандалакшского заповедника проведут увлекательные лекции о природе и туризме региона. Посетители также узнают о тенденциях регионального туристического сувенира от арт-гостиной «Варвара». Специалисты «Заполярной пасеки» расскажут о том, как за Полярным кругом выращивают пчел и производят мед. На выставке состоится модный показ от студентов Мурманского арктического университета. «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» расскажет о новых направлениях промышленного туризма на Кольском полуострове.

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, во время которых гости смогут сплести браслет или нанести свой узор на пряник. В течение дня состоятся два розыгрыша с призами от партнеров мероприятия. Среди подарков сертификаты на экскурсии и туры, сувениры кольских мастеров и многое другое.

Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, к участию в выставке приглашены и региональные мастера-победители, и призеры конкурса «Сувенир Года. Арктика», у которых можно будет приобрести сувенирную продукцию с тематикой региона.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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