В Мурманске пройдёт Всероссийский библиотечный конгресс

На прошлых выходных Мурманская область масштабно отметила 85-летний юбилей, а уже на этой неделе в регионе пройдет ряд крупных культурных событий. В их числе – Всероссийский библиотечный конгресс, который состоится в Мурманске с 10 по 17 июня. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко в ходе оперативного совещания.

«Это важнейшее ежегодное событие в библиосфере нашей страны, которое включает 27-ю Ежегодную конференцию Российской библиотечной ассоциации и Выставку издательской продукции, новых информационных технологий, продуктов, товаров, услуг. Гостями мероприятий конгресса станут больше 900 специалистов из 68 регионов России, в том числе из Донецкой Народной Республики и Запорожской области, а также Республики Армения», – подчеркнула Оксана Демченко.

Мурманчане и гости города смогут посетить Мурманскую книжную ярмарку, приобрести книги популярных российских и мурманских издательств, пообщаться с их представителями и популярными писателями.

«Проведение конгресса в Мурманской области – результат слаженной работы региона в развитии библиотечного дела: области, муниципалитетов, проектного офиса областной научной библиотеки. И конечно, благодаря преданности своему делу работников культуры», – подчеркнула вице-губернатор.

Оксана Демченко напомнила, что Мурманск завоевал право называться библиотечной столицей России в 2023 году. На сегодняшний день в регионе открыто уже 19 учреждений нового поколения, оборудованных по модельному стандарту в рамках национального проекта «Культура». Благодаря победе в конкурсном отборе в 2023 году их число увеличится до 24: решением Минкультуры России из федерального бюджета Мурманская область получила 40 млн рублей на обновление библиотек.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вице-губернатор также отметила, что в период с 10 по 12 июня в регионе пройдет более 200 информационно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий, посвященных Дню России. Подробнее о них рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.