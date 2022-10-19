В Мурманске пройдёт вторая встреча для женщин, чьи близкие участвуют в CВО

Каждую среду Единый волонтёрский центр Мурманской области и региональный штаб #МыВместе проводят встречи для женщин, чьи близкие участвуют в СВО. Ближайшее мероприятие пройдет 19 октября в 18.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, 19а, 4-й этаж.

В ней примут участие квалифицированные психологи.

«Сейчас близкие мобилизованных переживают очень непростое время, которое легче пережить в сообществе, где тебя понимают. Наши девочки уже начинают дружить между собой и общаться вне встреч. Кроме того, каждую среду мы приглашаем специалистов, чья помощь необходима в данный момент. Так, в прошлый раз вместе с депутатом Государственной Думы Татьяной Кусайко мы досконально разбирали самые волнующие вопросы. В эту среду с нами будет работать психолог, который расскажет, как помочь себе пережить тревогу. Также пригласим нотариуса, чтобы он ответил на вопросы по оформлению доверенностей, так как много вопросов на эту тему поступает», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, принять участие на встрече могут все желающие по предварительной регистрации через простую анкету, в которой организаторы предлагают указать своё имя и контактный телефон для обратной связи.