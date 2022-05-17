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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.22 08:45

В Мурманске пройдёт второй фестиваль молодёжных субкультур

В Мурманске 25 мая пройдёт второй фестиваль молодёжных субкультур. Неординарный праздник будет приурочен к последнему звонку. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства Мурманской области доложила вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

В рамках фестиваля в спортивном комплексе «Долина Уюта» для выпускников 9 и 11-х классов, а также для всех желающих активно провести время, будут открыты сразу несколько спортивных и творческих площадок. Так, новый масштабный скейт-парк станет ареной для соревнований по трюковому самокату, скейтбордингу и велосипедам BMX. Оценивать мастерство заполярных райдеров будут лидеры движения и спортсмены с мировыми именами – лучший скейтер России и неоднократный победитель международных соревнований Максим Круглов и чемпион России по трюковому самокату Леонид Арбатский.

Показать класс в танцевальном мастерстве участники фестиваля смогут на дэнс-баттлах. Лучших в номинациях «Брейкинг», «Хип-хоп», «Лучшее шоу», «Лучшее шоу в дуэте» будут отбирать по олимпийской системе.

Проявить творческий потенциал также можно будет во время мастер-классов по граффити и в школе диджеинга, которая впервые появится на фестивальной карте. Под руководством опытных музыкантов любой желающий может попробовать силы в мастерстве сведения композиций и даже записать собственный трек.

Завершит фестиваль open air: музыкальные сеты сыграет команда мурманских диджеев и специальные гости мероприятия – команда S-BROTHER-S.

Для гостей фестиваля будет организован трансфер от площади Пять Углов, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

 

 

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