В Мурманске пройдёт второй региональный форум «Голос НКО»

В Мурманске состоится второй региональный форум социально ориентированных некоммерческих организаций «Голос НКО». Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«14 и 15 ноября в Мурманской области пройдёт второй Мурманский Форум «Голос НКО», который объединит более 200 участников из 16 муниципалитетов региона», – сказал губернатор.

Программа форума включает панельные дискуссии, образовательные площадки и мастер-классы. Его цель – создание площадки диалога социально ориентированных НКО, государственных структур и бизнес-сообщества для обсуждения и поиска новых системных решений, уникальных инструментов поддержки сектора СО НКО в Мурманской области. Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию по ссылке..

Говоря о мерах государственной поддержки, глава региона отметил успешное взаимодействие власти и НКО на территории Мурманской области. Так, в период с 2020-го по 2024 годы финансовая помощь НКО составила более 1,3 млрд рублей.

«Количество организаций выросло на 3,2%, а число получателей услуг – на 7%. Кроме того, организации привлекли в Мурманскую область более 152 миллионов рублей в виде грантов и субсидий», – подчеркнул Андрей Чибис.

Подробнее о мерах поддержки сектора некоммерческих организаций Мурманской области и проведении форума в Мурманске на оперативной совещании рассказала глава профильного блока Светлана Панфилова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/