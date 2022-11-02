В Мурманске пройдёт «Ярмарка самозанятых»

5 ноября в Мурманске состоится конференция «Ярмарка самозанятых», организованная Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с министерством развития Арктики и экономики региона.

В рамках мероприятия самозанятые граждане смогут презентовать свои товары и услуги – плетёные изделия, одежду, различные сувениры с северной тематикой, подарки ручной работы, свечи, съедобные букеты, психологические игры и многое другое. Также участники получат возможность обменяться опытом и найти новые каналы сбыта.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдёт серия мастер-классов для действующих самозанятых и предпринимателей: 11.30 и 13.00 – по мобильному фото для социальных сетей; 13.00 – по эпоксидной смоле «Жеода».

Конференция состоится по адресу: г. Мурманск, пр. Кольский, 134, ТРЦ «Форум». Начало в 11.00.

По всем вопросам можно обращаться в Центр поддержки предпринимательства Мурманской области по тел. 8(8152) 41-07-44.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, конференция «Ярмарка самозанятых» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru