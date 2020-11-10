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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.20 13:00

В Мурманске пройдёт заседание Совета по развитию цифровой экономики СФ, посвященное цифровому развитию арктических регионов

Выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации состоится в Мурманске. Участники обсудят перспективы цифрового развития регионов Арктической зоны, а по итогам – подготовят резолюцию с предложениями в адрес Правительства и профильных министерств. Прямая трансляция мероприятия будет вестись на сайтах Совета Федерации и «Единой России», а также YouTube-канале правительства Мурманской области.

Заседание пройдет под председательством первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака. В нем примут участие заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, заместители министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов и Олег Качанов, губернаторы Мурманской области Андрей Чибис, республики Карелия Артур Парфенчиков и Чукотского автономного округа Роман Копин, а также представители государственных корпораций, экспертных организаций и науки.

На Совете планируется обсудить роль цифровых технологий в повышении качества жизни в арктическом регионе, реализацию Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года.

«Традиционно на Арктику смотрят как на регион важный с военной, научной точки зрения, как транспортный коридор между Европой и Азией. На заседании же Совета вопросы развития Арктики, будут впервые рассмотрены именно через призму цифровых технологий», – сказал Турчак, подчеркнув, что цифровизация сыграет ключевую роль в реализации масштабных проектов, заложенных в Стратегии развития Арктической зоны. «В итоге это приведет к росту уровня жизни и благосостояния жителей наших арктических регионов», – сообщил он.

«Президент Владимир Владимирович Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны нашей страны до 2035 года. Эта территория с богатыми недрами и уникальными климатическими условиями имеет большой потенциал технологического и инфраструктурного роста. Цифровизация призвана способствовать ускорению этого процесса. Главное на сегодняшний день – организовать с применением информационных технологий комфортную среду для жизни населения. Обеспечить доступ к интернету в труднодоступные населенные пункты, подключить социальные учреждения – наши первоочередные задачи», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, члены Совета примут участие в запуске Центра управления регионом, созданном для цифрового управления городским хозяйством и коммуникации с жителями Мурманской области, и пообщаются со школьниками-учащимися «Яндекс.Лицея».

«ЦУР Мурманской области – уникальный проект, объединяющий три сегмента. Это сам центр управления регионом, с единой платформой, позволяющей интегрировать данные различных систем: транспортной, дорожной, коммунальной, а также туристических и инвестиционных сервисов. Это интерактивное выставочное пространство, позволяющее изучить и понять действие каждой из систем и применить в их любом муниципалитете. Третий сегмент – образовательная IT-площадка «Яндекс.Лицей». Здесь мы будем учить будущих специалистов новых цифровых компетенций, нужных Арктике. И сегодня мы на старте, мы активно разворачиваем работу этих систем в Мурманской области», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Заседание начнётся 10 ноября в 17 часов.

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