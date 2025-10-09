В Мурманске пройдут консультации для участников СВО и их семей по вопросам медицинского обеспечения

10 октября в Штабе общественной поддержки «Единой России» (просп. Ленина, 88) состоится Единый день приёмов для участников специальной военной операции и членов их семей. Мероприятие будет посвящено вопросам медицинского обеспечения и социальной поддержки.

Консультации проведёт заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев, а правовую помощь окажут юристы штаба. Участники смогут узнать о льготах, медицинском обслуживании и других мерах поддержки.

Записаться на прием можно по телефону 8 (8152) 69-33-00, через электронную почту: op@murmansk.er.ru или с помощью специальной заявки.