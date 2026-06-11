В Мурманске пройдут «Ночные летние игры» юкигассен на травеВ Мончегорске готовятся отметить 90-летие
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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.26 18:00

В Мурманске пройдут «Ночные летние игры» юкигассен на траве

Юкигассен — командная игра в снежки по правилам, увлекательный зимний вид спорта. В России юкигассен наиболее популярен в Мурманской области. И это неудивительно, ведь в Арктике мы при желании можем играть в снежки круглый год. Мурманск по праву считается российской родиной юкигассен, ведь здесь снежные бои по правилам устраивают с 2006 года.

В юбилейный 20-й год организаторы — региональная Федерация юкигассен — решили изменить формат соревнований. Впервые для Мурманска турнир по юкигассен «Для тех, кто знает толк в снеге» пройдёт не зимой, а летом, и что особенно примечательно, — ночью.

«Будем играть при свете полярного дня на газоне и, разумеется, с натуральным снегом. Ведь это Мурманск — родина юкигассен в России — здесь ночью светит солнце и играют в снежки», — комментирует грядущий турнир Полина Бусыгина, руководитель МРФСОО «Федерация юкигассен».

11 июня для участников пройдёт вечеринка для создания нужного настроения и подъёма командного духа — юки-квиз для новичков и бывалых, жеребьёвка и караоке. Сами игры состоятся 12 и 13 июня на территории фиджитал-центра в Долине Уюта. В оба дня игры начнутся в 20.00 и закончатся глубоко за полночь.

20-й турнир по юкигассен посвящён празднованию 110-летнего юбилея города Мурманска. Соорганизатором мероприятия выступает комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

Подробная информация в группе проекта

Как отмечает Министерство информационной политики, в игре на поле принимают участие 2 команды. Задача — захватить флаг либо выбить снежками всех игроков команды-соперника.

Каждый игрок надевает майку с номером для определения позиции и шлем с пластиковым визором для защиты лица. Каждая команда готовит 270 снежков для одной игры. Снаряды изготавливаются с использованием специального приспособления — металлической снежколепки. Игра требует от игроков сплочённости, взаимовыручки, командной работы, умения правильно построить стратегию, выбрать тактику.

Расписание мероприятия:

12 июня
20.00 — сбор команд;
20.30 — открытие Турнира;
21.00-1.30 — игры в группах (9 игр: 3 группы по 3 команды).
13 июня
20.00 — старт второго дня игр;
0.00-0.30 — финальная игра;
1.30 — награждение победителей.

  

Фото (Дмитрий Иванников): https://gov-murman.ru/info/news/569349/#&gid=1&pid=3

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