В Мурманске пройдут праздничные мероприятия ко Дню пожарной охраны

30 апреля отмечается 373-я годовщина со дня основания пожарной охраны России. Это особенная дата для всех, кто выполняет свой профессиональный долг на благо Отечества, ежедневно защищая граждан страны от огня.

В этот день в Мурманске пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к дате. На Ленинградской улице откроется выставка пожарно-спасательной техники и оборудования, пройдут мастер-классы, конкурсы и викторины, будет работать полевая кухня, запланирована концертная программа. Основные мероприятия стартуют с 12 часов.

Как сообщает комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, также впервые на территории региона пройдут соревнования «Вертикальный вызов» – забег пожарных на 18-й этаж на время в полной боевой экипировке.