В Мурманске пройдут пробные топки

С целью проверки готовности источников теплоснабжения, тепловых сетей, а также внутридомовых систем теплоснабжения к началу отопительного периода и выявления скрытых дефектов администрацией города Мурманска утверждён график проведения пробных топок от источников теплоснабжения АО «Мурманская ТЭЦ».

В дошкольных и лечебных учреждений, общеобразовательных и дополнительного образования учебных заведений пробные топки уже проводятся специалистами Мурманской ТЭЦ, Южной и Восточной котельной.

В жилых, административных и промышленных зданий они пройдут:

31 августа – 2 сентября - Восточная котельная;

2 - 4 сентября - Южная котельная;

7 - 9 сентября - Мурманская ТЭЦ.

Пробные топки (то есть временное подключение отопительной нагрузки) в жилых домах проводятся только по тем объектам, которые получили акт готовности к отопительному сезону. При этом решение о проведении пробной топки принимает управляющая организация (ТСЖ, ЖСК).

Отопительный период в жилищном фонде города Мурманска начнётся в соответствии со сроками, которые будут определены постановлением администрации города Мурманска.