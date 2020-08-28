В Мурманске пройдут пробные топки
С целью проверки готовности источников теплоснабжения, тепловых сетей, а также внутридомовых систем теплоснабжения к началу отопительного периода и выявления скрытых дефектов администрацией города Мурманска утверждён график проведения пробных топок от источников теплоснабжения АО «Мурманская ТЭЦ».
В дошкольных и лечебных учреждений, общеобразовательных и дополнительного образования учебных заведений пробные топки уже проводятся специалистами Мурманской ТЭЦ, Южной и Восточной котельной.
В жилых, административных и промышленных зданий они пройдут:
31 августа – 2 сентября - Восточная котельная;
2 - 4 сентября - Южная котельная;
7 - 9 сентября - Мурманская ТЭЦ.
Пробные топки (то есть временное подключение отопительной нагрузки) в жилых домах проводятся только по тем объектам, которые получили акт готовности к отопительному сезону. При этом решение о проведении пробной топки принимает управляющая организация (ТСЖ, ЖСК).
Отопительный период в жилищном фонде города Мурманска начнётся в соответствии со сроками, которые будут определены постановлением администрации города Мурманска.