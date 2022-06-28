В Мурманске пройдут Всероссийские молодёжные кибер-игры «Умный город»

7-15 июля 2022 года в рамках I Всероссийского молодёжного форума «Умный город: Наше будущее – Новые лица» пройдут соревнования по двум дисциплинам DOTA2 и Counter-strike GO. Формат игр командный 5 на 5 в обоих дисциплинах. Возрастное ограничение для участников до 35 лет, в дисциплине Counter-strike GO смогут принять участие киберспортсмены, чей возраст начинается с 18 лет. Финал и награждение победителей игр состоится 14 и 15 июля.

Все соревнования проходят в онлайн-формате, подать заявку могут только граждане Российской Федерации из любого региона. Общий призовой турнира составляет 350000 рублей. Команда-победитель в каждой дисциплине получит 100000 рублей. За второе и третье места предусмотрены награды – 50000 и 25000 рублей.

«Одним из ключевых принципов проекта «Умный город» является ориентация на человека. Вовлечение молодежи – один из наших основных приоритетов. Некоторые компьютерные игры сопоставимы с шахматами по стратегическому мышлению, но имеют преимущество в том, что требуют командной работы. Молодые люди приучаются к тому, что в одиночку ничего не добьешься и тебе нужно уметь работать с другими людьми — это важнейший и принципиальный навык для участия в развитии и цифровой трансформации городов», – отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, регистрация участников соревнований уже началось в группе ВК «Умный город».Прямая трансляций турнира будет вестись на официальной странице проекта «Умный город» в ВК.

Всероссийские кибер-игры «Умный город», как и I Всероссийский молодёжный форум, состоится в рамках III Всероссийского форума «Умный город: Новые вызовы». Организаторами выступают Минстрой России, Минцифры России и правительство Мурманской области. Поддержку молодёжному движению форума оказывают Росмолодёжь, Общественная палата Российской Федерации, Всероссийское движение «Вдохновители» и Кружковое движение НТИ.

Заявку на участие в форуме можно подать на сайте форума.