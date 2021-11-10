С 26 по 28 ноября в Мурманске пройдут занятия окружной школы цифрового искусства «Технологии прекрасного»: к участию приглашают молодёжь Северо-Западного федерального округа.

Подробности и регистрация на сайте проекта www.digitalart2021.ru (необходимо выбрать соответствующий федеральный округ).

В рамках школы студенты и молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, увлекающиеся цифровыми технологиями, а также представители творческих и digital-профессий научатся создавать проекты в сфере искусства и креативной индустрии с применением цифровых технологий. Все три дня с ребятами будут работать опытные специалисты-практики в сфере IT и Digital Art.

Окружные школы помогут молодежи расширить грани традиционного восприятия творчества, развить творческий потенциал и возможности. Результатом мероприятия станут итоговые проекты участников, готовые к дальнейшему развитию и масштабированию.

Мероприятие пройдёт с соблюдением всех действующих санитарно-эпидемиологических требований.

Участникам из других городов предоставляется проживание. Иногородним участникам при себе необходимо иметь действующий QR-код или отрицательный ПЦР тест, сделанный не ранее, чем за три дня до мероприятия.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, организатор окружной школы – АНО «Агентство инновационного развития». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всего запланировано проведение 8 окружных школ – в каждом федеральном округе страны. Города проведения выбирались в рамках конкурса: в СЗФО победителем стал город Мурманск в лице комитета молодёжной политики Мурманской области.