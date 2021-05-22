Мурманская область. Арктика (16+)22.05.21 09:30
В Мурманске прозвенит «Последний звонок – 2021»
Сегодня, 22 мая, на центральной площади Пять Углов состоится городской праздник выпускников общеобразовательных учреждений города Мурманска «Последний звонок». В празднике примут участие выпускники 9 и 11-х классов мурманских школ, лицеев и гимназий.
Торжественная церемония прощания выпускников со школой откроется в 14.30 часов массовым флеш-мобом школьных знамён и праздничным шоу под открытым, небом.
Концертно-развлекательную программу для выпускников и гостей праздника «Последний Звонок» проведут лучшие творческие коллективы образовательных учреждений города.
По традиции выпускников, педагогов и родителей поздравят и руководители области и города.
Завершится городской праздник выпускников праздничным вальсом и запуском воздушных шаров.
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