В Мурманске пять пар зарегистрировали свой брак в День семьи, любви и верности

Праздник существует уже 16 лет, он приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которых считают покровителями супружеских союзов.

Считается, что брак, заключенный 8 июля, будет счастливым и крепким. Именно поэтому мурманский ЗАГС решил не лишать влюбленных возможности расписаться в этот день, несмотря на то что праздник выпал на понедельник — выходной для большинства органов ЗАГС.

Шансом решили воспользоваться 5 пар.

А всего с начала 2024 года супругами уже успели стать 727 пар молодожёнов, сообщает администрация города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28051&page=1