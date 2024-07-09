Мурманская область. Арктика (16+)09.07.24 09:30
В Мурманске пять пар зарегистрировали свой брак в День семьи, любви и верности
Праздник существует уже 16 лет, он приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которых считают покровителями супружеских союзов.
Считается, что брак, заключенный 8 июля, будет счастливым и крепким. Именно поэтому мурманский ЗАГС решил не лишать влюбленных возможности расписаться в этот день, несмотря на то что праздник выпал на понедельник — выходной для большинства органов ЗАГС.
Шансом решили воспользоваться 5 пар.
А всего с начала 2024 года супругами уже успели стать 727 пар молодожёнов, сообщает администрация города Мурманска.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28051&page=1
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Так держать
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Tatuana
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