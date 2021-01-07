В Мурманске работа новогодней ярмарки «На Севере – тепло!» продлена до 10 января

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в связи с высокой популярностью и многочисленными просьбами северян до 10 января продлена новогодняя ярмарка «На Севере – тепло!».

Она расположена в центре Мурманска на территории вблизи дома №11 по ул. Воровского. На прилавках торговых домиков разместились изделия народных художественных промыслов, товары местных производителей, новогодние украшения, сувениры и подарки к Новому году. Есть и горячие напитки, закуски и сладости. В ярмарке принимают участие более 15 предпринимателей.

Для северян работает каток и прокат коньков, качели, горки и фотозоны.

На ярмарке также разместился арт-объект «Олени», созданный мурманским и северодвинским мастерами Даниилом Власовым и Валентином Петровым на основе легенды, описывающей одновременно день зимнего солнцестояния и восход Вифлеемской звезды.

Ярмарка «На Севере – тепло!» открыта с 11.00 до 20.00.