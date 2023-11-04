В Мурманске работает школа КВН

В областном центре на базе «Дома молодежи» активно проходят занятия школы КВН. Проект создан призерами Высшей лиги и направлен на обучение азам юмористической игры.

Так, на одной из встреч с ребятами обсудили тему «КВН — как средство социального и персонального роста». Своим опытом поделился руководитель Мурманской официальной лиги КВН Алексей Шамов. Молодые люди узнали о творческих профессиях, распределениях ролей внутри команды и как получить максимум из своих способностей.

Как сообщает администрация города Мурманска, помимо новичков, присутствовали и опытные КВНщики, представители команды «И смех и грех». Совсем скоро они отправятся представлять Мурманск в полуфинале Лиги особого статуса международного союза КВН «Своя лига ВОИ».

Следующая встреча планируется 16 ноября. Все подробности можно узнать по телефону 25-35-37 или в группе.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26045&page=1