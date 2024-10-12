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Мурманская область. Арктика (16+)12.10.24 11:00

В Мурманске работает V Фестиваль музеев Северо-Запада страны

Его торжественная церемония открытия состоялась вчера в Мурманском областном краеведческом музее. Гостей мероприятия приветствовал спикер регионального парламента Сергей Дубовой, представители Минкульта Мурманской области, комитета по туризму, а также давнего партнёра областного краеведческого музея – Мурманского морского торгового порта.

– Этот фестиваль даёт возможность всем нам погрузиться в богатейшее историческое и культурное наследие наших соседей, вспомнить о своих корнях, – отметил в своем приветствии Сергей Дубовой. – С каждым годом программа фестиваля становится всё более насыщенной, а интерес к нему не ослабевает. Это говорит о том, что музейное дело не теряет своей актуальности. Напротив, в современном мире музеи всё чаще становятся центрами культурной и общественной жизни, реализуют интересные просветительские проекты, активно используют мультимедийные и интерактивные технологии, привлекая детскую и молодёжную аудиторию.

Парламентарий пожелал всем участникам фестиваля интересных встреч, продуктивного обмена опытом, новых проектов, успехов и творческих удач.

Представители Мурманского морского торгового порта тоже приняли участие в торжественном открытии V Фестиваля музеев. С приветственным словом к гостям мероприятия обратилась начальник отдела по оценке и развитию персонала Мурманского морского торгового порта Мария Пономарева. Она поблагодарила сотрудников музея за сотрудничество, а также пожелала дальнейшего развития и реализации интересных проектов.

Напомним, торговый порт с 2016 года поддерживает проведение данного фестиваля.

Специально для сотрудников Мурманского морского торгового порта в дни фестиваля организовано бесплатное посещение всех секций и выставок при предъявлении служебного пропуска.

Фестиваль приурочен к Году семьи. За пять лет он успел войти в число значимых туристических событий Мурманской области. Цель мероприятия – показать разнообразие существующих в музеях Северо-Запада культурно-познавательных программ для семейного отдыха.

В этом году с 11 октября по 13 октября гостям покажут свои программы представители Санкт-Петербурга, Пскова, Нарьян-Мара, Архангельска, Сыктывкара, Великого Новгорода, Петрозаводска и Выборга, а также ведущих музеев Кольского Заполярья.

Основной площадкой фестиваля станет областной краеведческий музей, а один из дней мероприятия пройдёт в селе Ловозеро.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257554%2Fwall-149919532_4259

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