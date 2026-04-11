В Мурманске работает ярмарка «На Севере – Пасха!»

Вчера на улице Воровского в Мурманске начала работу праздничная ярмарка «На Севере – Пасха!».

В эти дни в павильонах ярмарки можно купить свежие куличи, а в церковной лавке — освящённые иконы, свечи, церковную утварь. Павильоны ярмарки и церковная лавка будут работать 11 и 12 апреля — с 12.00 до 20.00.

В субботу и воскресенье для гостей ярмарки будут организованы тематические мастер-классы (https://vk.com/wall-205397324_7097) по изготовлению пасхальных сувениров.

В светлый праздник Пасхи с 12.00 до 18.00 любой желающий сможет позвонить в колокола звонницы (перерыв с 13.00 до 15.00). Также 12 апреля с 15.00 до 17.00 будет организована детская анимация, а с 14.00 до 17.00 будет работать профессиональный фотограф.

