В Мурманске работают современные библиотечные пространства для взрослых и детей

В 2023 году Мурманск наделен званием библиотечной столицы России. С 10 по 17 июня в областном центре прошёл Всероссийский библиотечный конгресс, который объединил более 900 участников из 68 регионов России. В завершение конгресса Мурманск передал почётное звание библиотечной столицы России Казани.

На сегодняшний день в городе функционируют МБУК «Центральная городская библиотека города Мурманска», включающая 16 филиалов, и МБУК «Центральная детская библиотека» с 11 филиалами.

В рамках национального проекта «Культура» в 2019 году в заполярной столице на базе филиала №24 ЦГБ (ул. Шабалина, 59) открылась первая в России модельная библиотека. В ней представлены функциональные зоны и современное мультимедийное оборудование.

Как сообщает администрация города Мурманска, первая в Мурманске детская модельная библиотека нового поколения функционирует на базе филиала №12 ЦДБ (ул. Баумана, 24). Здесь расположены творческая мастерская, клуб настольных игр, а также творческая лаборатория с использованием 3D-принтеров и конструкторов для развития математического, пространственного, логического мышления, творческого воображения и мелкой моторики.

Еще в пяти библиотеках для мурманчан открыты модернизированные пространства, в которых можно не только прочесть интересную книгу, но и воплотить в жизнь творческие идеи, позаниматься на сенсорных терминалах, поиграть в настольные игры или пообщаться.

В 2023 году в двух пространствах проходят работы по обновлению. Филиал №5 ЦГБ (ул. Чумбарова-Лучинского, 40/3) специализируется на экологическом просвещении и поддержке молодежных инициатив. После модернизации в библиотеке появятся возможности для проведения исследовательских работ в области биологии.

На базе филиала №2 ЦГБ (ул. Нахимова, 17) откроется новое молодежное пространство «СОПКИ» в рамках стратегического плана «На Севере — жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. В пространстве появится городская гостиная, где будут проводиться тренинги, лектории, встречи с интересными людьми, литературные баттлы, мозговые штурмы, выставки и многое другое.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25237&page=1