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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.23 10:15

В Мурманске работают уникальные молодёжные пространства, объединенные под брендом «СОПКИ»

Они открыты в рамках стратегического плана «На Севере — жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом. 

В пространстве «Сопки» на базе «Центра профессионального развития молодежи» (ул. Марата, 16) молодым людям доступны различные форматы интеллектуального и творческого досуга, в том числе направленные на получение навыков и знаний, необходимых для успешной карьеры.

Расписание мероприятий на ближайшую неделю:

20 июня - 17.00  - программа «Технология успешного поиска работы»; 

21 июня - 17.00 - программа «Тайм-менеджмент»;

22 июня - 17.30  - настольная игровая сессия «Сделав ход, подумай!»;

23 июня - 17.30 - Викторина «Тайна тайн». 

Все мероприятия бесплатные, для записи необходимо написать сообщение в официальном сообществе

Молодёжное пространство «СОПКИ 21А» работает на базе Центра современного искусства «21А». Здесь установлено профессиональное оборудование, имеются зоны для проведения мастер-классов и лекториев, позволяющие воплощать в жизнь самые смелые творческие идеи. 

Расписание мероприятий на ближайшую неделю:

23 июня - 18.00 - открытие поэтической выставки графики Киры Ширяевой «То, что я никогда не скажу». Выставка продлится с 23 июня по 15 июля. (16+)

25 июня - 17.30 – мастер-класс по рисованию «Запечатли момент». Под руководством специалиста участники смогут изобразить цветочный сюжет на бумаге в форме снимка. (12+)

25 июня – 17.00  - киноклуб, французский сезон. Фильм Люка Бессона «Подземка». (16+)

Подробная информация о мероприятиях — в официальном сообществе.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25186&page=1

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