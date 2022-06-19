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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.22 11:00

В Мурманске работников системы здравоохранения региона поздравили с профессиональным праздником

В преддверии Дня медицинского работника в Мурманске состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого чествовали работников системы здравоохранения области. Им были вручены награды различного уровня, в том числе от имени главы региона. Медицинских работников поздравила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

«В этот день мы чествуем настоящих героев: санитарок, медбратьев и медсестер, фельдшеров, врачей, – всех, кто своим трудом спасает жизни и поддерживает здоровье. В этой профессии нет случайных людей, сюда приходят по зову сердца. Доброта, внимание, забота, терпение, самоотверженность – это все о вас. Желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия, а мы от лица регионального правительства сделаем все, чтобы вас поддержать», – отметила Оксана Демченко.

11 медицинских работников были награждены Почётными грамотами губернатора Мурманской области, 15 медиков отмечены Благодарностями губернатора Мурманской области. 5 медицинских специалистов были отмечены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в этом году к профессиональному празднику 19 медицинских работников были благодарностями награждены Почётными грамотами Минздрава России и 29 - Почётными грамотами министерства здравоохранения региона.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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