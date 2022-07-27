В Мурманске работы по благоустройству городских территорий находятся под постоянным контролем

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин в рамках рабочей поездки вчера проверил, как продвигаются работы по реконструкции дворовых и общественных территорий, которые ведутся в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Обновление дворовых территорий ведётся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На улице Капитана Егорова около дома №13 подрядчик ведёт нарезку «корыта» для основания проезжей части. Во дворе дома №19 выполнены работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия и проводится отсыпка тротуара. На улице Карла Либкнехта, 54 работники занимаются ремонтом подпорной стены и фрезерованием проезжей части.

– В рамках реализации национального проекта на большей части объектов, ремонт которых запланирован в этом году, работы идут полным ходом, – сказал Юрий Сердечкин. – К сожалению, по реконструкции дворов темпы работы подрядчиков пока уступают результатам ремонта участков улично-дорожной сети. Важно своевременно контролировать все этапы, чтобы и качество работ, и сроки их выполнения соответствовали условиям контрактов.

Напомним, что в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Мурманске также ведётся благоустройство двух общественных пространств. Это «Зелёная зона у озера Среднего» и «Зелёная зона вдоль ручья Чистого». Благоустройство территории в районе «Чистого» ручья проходит в два этапа. Сейчас подрядчик выполняет подготовительные работы, а завершится реконструкция в следующем году.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23073&page=1