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Мурманская область. Арктика (16+)25.11.21 11:00

В Мурманске расширят маршрутную сеть общественного транспорта

Вчера под председательством заместителя губернатора Юрия Сердечкина состоялось заседание координационного совета по вопросам социально-экономического развития административного центра Мурманской области города-героя Мурманска. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Представители регионального правительства, администрации и Совета депутатов Мурманска, а также коммунальных и транспортных организаций провели конструктивное обсуждение давних проблем областной столицы и путей их решения. Главными вопросами повестки стали совершенствование городской маршрутной сети общественного транспорта и синхронизация дорожных работ с работами ресурсоснабжающих организаций.

«Маршрутная сеть на следующий год определяется сейчас исходя из существенного обновления парка, – отметил Юрий Сердечкин. – До конца года в Мурманск поступит десять новых троллейбусов, часть уже доставлена. В первом полугодии 2022 года – ещё четыре новых автобуса большого класса и семь троллейбусов, три из них – с возможностью автономного хода. Кроме того, ещё более существенное обновление транспорта планируем во втором полугодии 2022 года».

Большое количество обращений жителей, проживающих в районах с неразвитой инфраструктурой общественного транспорта, стало стимулом для дополнений в маршрутной сети. Изменение маршрутов поможет решить проблемы доступности целых микрорайонов. Первое усовершенствование ожидается уже через неделю.

«Уже с 1 декабря заработает комбинированный маршрут – троллейбус - автобус, – рассказал гендиректор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков. – Троллейбус с автономным ходом будет работать на маршруте №3, а далее пойдёт по маршруту №10 автобуса до 35 судоремонтного завода. И жители Росты смогут доехать до областной больницы без пересадок».

Кроме того, для удобства мурманчан в июле 2022 года в Мурманске появится новый маршрут под номером 30. От 35 СРЗ автобус пройдёт до улицы Фрунзе через улицу Старостина и Радищева. Маршрут свяжет Росту с восточным микрорайоном города и областной больницей.

Изменится маршрут №1: от Молодёжного проспекта пассажиры смогут проехать к 35 СРЗ через проспект Ленина.

Будет значительно продлён маршрут № 4т: начинаться теперь он будет на улице Саши Ковалева, транспорт будет двигаться через улицу Аскольдовцев и проспект Героев-североморцев к 35 СРЗ и далее по Нижнеростинскому шоссе – на улицу Карла Либкнехта к Октябрьской и обратно.

Эти нововведения стали возможными благодаря перераспределению полномочий по организации транспортного обслуживания и передаче их на уровень Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. Все изменения детально обсуждаются с муниципалитетами.

Заседание завершилось подробным обсуждением синхронизации дорожных ремонтов в городе и работами на городских сетях. Нередки случаи, когда новый асфальт приходится вскрывать для ремонта подземных коммуникаций. Однако существуют ситуации как плановые, так и непрогнозируемые, когда ремонт необходим для восстановления жизнеобеспечения людей.

Администрацию города и ресурсоснабжающие компании призвали найти оптимальные пути взаимодействия, при которых будет минимизирован риск выполнения двойной и дублирующей работы, влекущей дополнительные расходы, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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