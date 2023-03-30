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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.23 20:55

В Мурманске расскажут о комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну»

В Мурманске 8 апреля состоится презентация отчёта комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) «Помни войну» — самой масштабной в истории российского и советского Военно-морского флота.

Участникам мероприятия, которое начнётся в 15 часов в Мурманской областной научной библиотеке, представят награду премии «Хрустальный компас» — географический «Оскар», завоеванный Северным флотом и Мурманским областным отделением РГО по итогам первого сезона экспедиционного проекта.

О результатах второго сезона расскажет научный руководитель экспедиции капитан 1-го ранга Алексей Корнис. Он поделится успехами и трудностями, с которыми столкнулись участники проекта, наиболее интересными и яркими впечатлениями от уникальных работ в зоне ответственности Северного флота. Помимо этого, на встрече будут озвучены планы нового сезона 2023 года.

Второй сезон проекта «Помни войну» оказался успешным и результативным. Благодаря высокой оценке проведенной работы командование Северного флота приняло решение о продолжении экспедиционных работ. Традиционно слушатели смогут задать докладчику вопросы, на которые он пообещал дать исчерпывающие ответы.

Своими впечатлениями об экспедиции и победе в борьбе за «Хрустальный компас» поделятся участники церемонии вручения этой престижной географической награды. После завершения мероприятия все желающие смогут сфотографироваться со знаменитой статуэткой.

Презентация отчёта комплексной экспедиции «Помни войну» пройдёт в подиум-холле Мурманской областной научной библиотеки на четвёртом этаже, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12462404@egNews

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