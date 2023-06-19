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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.23 15:00

В Мурманске растёт число обращений в адрес регоператора по перерасчёту за обращение с ТКО

В Мурманской области наступила пора отпусков! По статистике, две трети жителей региона выезжают за его пределы в летние месяцы. В связи с этим растёт число обращений, связанных с проведением перерасчёта за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», чаще всего потребители уточняют сроки проведения перерасчёта, а также интересуются, какие документы необходимо направить в адрес регоператора вместе с заявлением.

Обращение с ТКО является коммунальной услугой, а значит, в соответствии с постановлением правительства РФ №354, в случае отсутствия граждан по месту регистрации или домовладения более 5 дней, все они имеют право на перерасчёт, но лишь в том случае, если предоставят подтверждающие документы. При проведении перерасчёта учитывается количество полных календарных дней отсутствия, не включая день отъезда из жилого помещения и день прибытия. Обратиться за перерасчётом может собственник или наниматель жилого помещения, либо доверенное лицо.

Для того, чтобы регоператор приостановил начисления или сделал перерасчёт за услугу «Обращение с ТКО», следует написать заявление, которое может быть подано до начала периода временного отсутствия потребителя, но не позднее 30 дней после окончания этого периода. Необходимые формы в электронном виде размещены на официальном сайте Мурманского филиала АО «Ситиматик» (51.citymatic.ru) в разделе «Документы и информация для потребителей». К заявлению нужно приложить именные маршрутные квитанции или посадочные талоны – в случае, если проезд к месту отдыха осуществлялся авиаперелетом. При этом чеки на бензин не принимаются. Если поездка к месту проведения отпуска осуществлялась на автомобиле, заявитель должен предоставить справку, выданную по месту пребывания или командировочное/отпускное удостоверение на всех членов семьи, или справку с места работы по компенсации проезда (при наличии), или любой другой документ, указанный в постановлении правительства РФ №354.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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