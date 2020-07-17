В Мурманске районе ул.Зои Космодемьянской проведут буровзрывные работы

В Мурманске в связи с проведением буровзрывных работ планируется освободить от транспорта улицу Зои Космодемьянской (от дома № 2а до дома № 5) - с 15 до 21 часа 17 июля.

Кроме того, на указанном участке с 17 до 21 часа в пятницу планируется запретить движение всех видов транспорта.