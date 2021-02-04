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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.21 10:15

В Мурманске разработаны проекты по замене бойлеров в 13 многоквартирных домах

В Мурманске и Кандалакше продолжаются работы по замене 31 теплообменника. Сегодня в одном из многоквартирных домов, где планируется установить новый бойлер, вместе с подрядчиком провел техническое обследование генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

Как пояснил руководитель подрядной организации Ильгар Шихалиев, сейчас в соответствии с графиком идёт осмотр объектов, замеры помещений, запросы технической документации у управляющих компаний для установки новых пластинчатых теплообменников, разработка проектов.

«На сегодняшний день в 26 многоквартирных домах проведены обследования технического состояния тепловых пунктов с бойлерами. По 20 многоквартирным домам составлены технические отчеты по результатам обследований и согласованы с управляющими организациями. По 13 многоквартирным домам технические отчеты и принципиальные схемы монтажа бойлеров с их обвязкой согласованы с ресурсоснабжающей организацией, а также разработана проектная документация, которая находится на проверке в Фонде», – отметил Фёдор Денисов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, после проверки проектной документации, она будет согласована с ресурсоснабжающей организацией и пройдет государственную экспертизу как технической, так и сметной частей. Только после этого подрядчик приступит непосредственно к выполнению работ в многоквартирных домах. Сами работы по монтажу бойлера с обвязкой и проведением пуско-наладки займут не более месяца в каждом доме.

Напомним, по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на средства субсидии из регионального бюджета будет заменен вышедший из строя бойлер в 30 многоквартирных домах Мурманска и 1 – в Кандалакше.

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