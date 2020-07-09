В Мурманске реализован инвестпроект строительства заводов по переработке рыбы

На западном берегу Кольского залива в Мурманске реализован инвестиционный проект по строительству двух заводов малой мощности по переработке трески, пикши и других видов рыб, производительность – не менее восьми тонн готовой продукции в сутки каждый. Предприятия созданы в том числе при региональной и федеральной поддержке. Вчера с условиями работы и продукцией одной из фабрик ознакомился губернатор Андрей Чибис.

«Сочетание федеральных инструментов и поддержка на уровне региона позволяют появиться таким предприятиям. Мы помогли с организацией инфраструктуры на территории – обеспечением электроснабжения, предоставили преференции по уплате налога на прибыль и льготы по налогу на имущество. Мы со своей стороны дали льготу в 32 млн рублей, а в бюджет региона в течение 10 лет получим более 300 млн», – обозначил предпринятые меры поддержки губернатор.

Работающая фабрика, которую сегодня посетил глава региона, специализируется на производстве соленой трески, изготавливает на экспорт так называемый клипфиск. В производственном процессе используется оборудование, произведенное в Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на смежной территории завершается строительство ещё одной фабрики, которая будет специализироваться на изготовлении рыбного филе, в том числе для внутреннего регионального рынка. Завод будет введён в эксплуатацию в этом году.

Прибрежное производство двух заводов организовано с использованием «инвестиционной» квоты на вылов трески и пикши. Объём капитальных инвестиций по проекту оценивается в 118,2 млн рублей. Инвестпроект направлен на решение задач по развитию рыбохозяйственного комплекса региона.