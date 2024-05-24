В Мурманске ремонт дорог находится в активной стадии

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вчера проверил ход ремонта дороги на улице Полярный Круг. Участок обновляется в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Контракты заключили заранее, поэтому даже в неблагоприятных погодных условиях в этом году подрядные организации в начале мая смогли приступить к работам. На этом объекте уже завершается разборка бортового камня, началось устройство новых блоков, - отметил Юрий Сердечкин.

Всего в рамках нацпроекта в этом году запланирован ремонт 27 участков автодорог во всех округах Мурманска. Кроме того, дополнительно в рамках плана «На Севере - жить» работы запланированы ещё на 30 объектах. В их числе - второй этап капремонтов участков улиц Подгорной и Героев Рыбачьего, а также четыре перекрестка.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27427&page=1